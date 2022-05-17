Паника в РФ: оккупанты заявили о выходе частей ВСУ в тыл изюмской группировке врага 7 17.05.2022, 8:47

17,134

Захватчики боятся окружения и разгрома.

Части украинской армии переправились на левый берег Северского Донца и закрепились в Волчанском районе Харьковской области. Если им удастся развить этот успех, они выйдут в тыл группировки российских войск под Изюмом.

Украинская сторона пока не сообщала об этом, но российский шовинистический канал «Рыбарь», имеющий надежные источники в российской армии, пишет, что украинцы сумели оборудовать постоянные огневые позиции и даже перебросить ракетные системы залпового огня под Хотомлей и в окрестностях Березняков, передает белорусское издание nashaniva.com.

«Предположительно, переправа была наведена южнее Старого Салтова, — сообщает канал. — На восточном берегу Северского Донца начали действовать мобильные украинские ДРГ, которые добираются до окраин Волчанска», — добавляет он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».