Украинские защитники возле Чернобаевки уничтожили состав горюче-смазочных материалов и десятки захватчиков 17.05.2022, 8:52

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Огнем реактивной артиллерии разбили также зенитно-ракетный комплекс и другую технику врага.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали на южных рубежах состав горюче-смазочных материалов, 29 российских оккупантов, зенитно-ракетный комплекс и другую технику РФ.

Как сообщает оперативное командование Юг, состав горюче-смазочных материалов уничтожен огнем реактивной артиллерии вблизи знаменитой Чернобаевки.

«Угомонено» 29 рашистов, уничтожен зенитно-ракетный комплекс Стрела-10, танк Т-72 и другая бронированная техника», — говорится в сообщении.

Также по данным ОК Юг, проукраинские настроения на оккупированных территориях Херсона и Николаева остаются высокими.

«Несмотря на террор и запреты, победоносные люди разрушают планы врага благодаря своим убеждениям и устойчивости позиций», — отмечается в сообщении.

ВСУ за сутки сбили пять российских воздушных целей, включая один самолет

При этом ракетный удар был нанесен по морской инфраструктуре Очакова, а центральный район Николаева обстрелян реактивными системами залпового огня с использованием запрещенных международными конвенциями кассетных боеприпасов, оказывающих неизбирательное действие.

В результате, повреждены остановки общественного транспорта, разбиты несколько частных магазинов, поражен торговый центр, автотранспорт, газовод. Многие кластерные бомбы не сдетонировали, ликвидацией последствий обстрела занимаются специалисты ГСЧС.

Ракетным ударом по Одесской области самолетами стратегической авиации врага поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены в том числе и несколько соседних частных зданий.

В сообщении уточняется, что в Николаеве и в Одесской области есть пострадавшие, среди которых тяжело ранен 6-летний ребенок, а при повторном за сутки ракетном ударе в направлении Одессы ракета сбита силами противовоздушной обороны.

Сообщалось, что украинские военные 16 мая силами ПВО уничтожили российскую крылатую ракету типа Х.

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