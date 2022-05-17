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Комбат спецподразделения Kraken: Враг отброшен еще на 20 километров от Харькова

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  • 17.05.2022, 9:02
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Комбат спецподразделения Kraken: Враг отброшен еще на 20 километров от Харькова

Теперь до города не достают артиллерийские обстрелы.

Защитники Украины отбросили российских оккупантов от Харькова на 20 километров. Теперь до города не достают артиллерийские обстрелы. В городе постепенно налаживается жизнь.

Об этом рассказал командир батальона спецподразделения Kraken Константин Немичев в эфире 5 канала.

"От самого города Харькова мы отбросили российские войска на 20 км. То есть это уже безопасный участок для того, чтобы сам город не обстреливался. У нас есть такой район Салтовка, который постоянно обстреливали, он очень уничтожен. Сейчас туда уже не прилетает. Там проводят разминирование. То есть мы сделали все, чтобы в Харькове началась жизнь", – рассказал комбат.

По его словам, зона ответственности его батальона – на севере Харькова.

"Наше подразделение расчищало Русскую Лозовую, Питомник и сейчас мы планируем двигаться дальше. Есть понимание, как это делать. И РФ будет нести очень большие потери, если сейчас не сложит оружие и не сдастся в плен", – сказал Немичев.

По словам комбата, украинские защитники, несмотря на то, что враг окопался, планируют отбросить его за границу с Россией. После этого перейдут на другие направления региона и будут делать "много сюрпризов оккупантам".

"У нас зона ответственности – это север от Харькова, где мы сейчас продвигаемся к границам России. Враг окопался, но мы проводим необходимую работу, чтобы дойти до границы. Потом будем переходить на другие направления – это касается Изюма и других направлений региона. Уже есть информация, разведка работает, где у них там есть пути снабжения. Будем готовить много сюрпризов оккупантам", – сказал Немичев.

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