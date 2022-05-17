Медики рассказали, что произойдет с организмом, если регулярно пить кофе 1 17.05.2022, 9:06

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Чашка утреннего напитка содержит всего две калории.

Медики нередко говорят о пользе кофе, в том числе о способности напитка разгонять метаболизм, способствуя сбросу веса. Но действительно ли кофе поможет сделать ваше тело стройнее?

По словам медика, черный кофе — низкокалорийный напиток с незначительным содержанием жиров и углеводов. Чашка черного кофе содержит всего 2 калории, а содержание жира и сахара практически равно нулю.

Об этом рассказала врач Люсия Гарсиа, пишет Quora.

Врач уверена, что черный кофе — идеальный напиток для похудения. Но именно черный кофе. Это означает, никакого сахара, молока, сливок, сиропов и так далее.

Чашка черного кофе может сжечь от 100 до 150 дополнительных калорий. Средняя чашка кофе содержит около 100 мг кофеина — вещества, позволяющего организму сжигать больше калорий.

В исследовании с участием 1000 человек ученые обнаружили, что черный кофе снижает массу тела и индекс массы тела (ИМТ). Когда участники удвоили потребление черного кофе, их вес и ИМТ снизились на 20-25%. Другое исследование показало, что употребление кофе перед тренировкой может сжечь на 18% больше калорий в течение 2-3 часов.

Кроме того, черный кофе также содержит некоторое количество хлорогеновой кислоты, которая является природным антиоксидантом. Хлорогеновая кислота может ингибировать абсорбцию глюкозы и накопление жира.

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