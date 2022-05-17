Артиллеристы ВСУ метким ударом высадили в воздух вражескую гаубицу 17.05.2022, 9:11

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Оккупанты спрятали свою технику в лесопосадке на окраине села — но им это не помогло.

Защитники Украины благодаря точному попаданию в цель уничтожили гаубицу врага, которую оккупанты спрятали в лесопосадке возле огородов на окраине села.

Видео с кадрами уничтожения вражеской техники попало в Сеть. Кадры опубликовал Telegram-канал British Intelligence.

Украинские воины поразили вражескую технику артиллерийским снарядом. Гаубица оккупантов вместе с боекомплектом ярко вспыхнула, в небо поднялся густой дым.

"Взрыв боекомплекта гаубицы русни после попадания в нее артиллерийского снаряда. #Потерьнет", – прокомментировали в Сети.

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