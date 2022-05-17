Что стоит за погромом медцентров в Беларуси? 5 17.05.2022, 9:21

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Доктор Сайков уже получал «ультиматумы» от лукашистов.

В стране происходит погром медицинских центров — под угрозой существования «Лодэ» и «Клиники А1», на прошлой неделе ДФР занес меч над «Нордином» — после обыска из медцентра извлечена документация, основатель, культовый доктор Сайков, задерживался.

Собеседники «Нашай Нівы» из сферы медицины считают, что конечной целью может быть передел рынка частной медицины в пользу приближенных к семье.

Про самого Сайкова говорят, что он опытный кадр и уже попадался на ультиматумы от лукашистов.

«Сайков сделал деньги на лечении алкоголизма, вырученные средства вкладывал в объекты. Была у него и аптечная сеть, какая-то торговая недвижимость, вот потом — медцентр.

Что примечательно, у «Нордина» уже были проблемы. Это случилось после того, как в «Экомедсервисе» погиб человек [2014 год] — начали его долбать, что-то нашли, с этим же пошли по остальным центрам, и подцепили «Нордин», — говорит один из наших собеседников.

«Тогда Сайков попал в неприятную историю: как бизнесмен он слабоват. Знает свою сферу — психиатрию, на которой заработал деньги. Но организован он был всегда слабо, или, я бы сказал, по крайней мере послабее, чем «Лодэ»: и топы у него попроще, и прочее.

Тогда все его активы были в «Нордине»: на компании были и здания, и оборудование, все на свете. Если отберут лицензию — остаешься совсем голым.

Поэтому, когда выставили штраф под угрозой отбирания лицензии, он пошел по Минску просить денег на погашение штрафа — сумму уже мало кто вспомнит, пару миллионов, может, и было, кто-то ему дал их. Откупился», — вспоминают прежние приключения Сайкова.

Мнения относительно происходящего сейчас склоняются в сторону подозрений в переделе рынка. Но подчеркивается, что для окончательного вывода еще рано.

«Формальные претензии могут быть какие угодно, мы уже хорошо знаем и усвоили, что у формальных претензий двойное дно почти всегда.

Мы имеем факты: есть только три по-настоящему крупных частных медицинских центра. Это «Лодэ», «Нордин» и «Экомедсервис».

Двое из них уже под серьезным накатом.

Как говорится, кому выгодно?

Недавно в Минске открылась частная клиника «Мерси», руководство которой в профессиональных кругах принято считать фунтами по их собственной вине — в частных разговорах они не прекращаются повторять, что за люди за ними стоят [имеется в виду семья одного из сыновей Лукашенко].

Поэтому, окончательный вывод делать еще рано, но популярна в сообществе мысль в том, что частную медицину в стране зачищают в пользу «своей» частной медицины. Это то, как это выглядит.

Зачищая рынок, как раз и снимут денег — нужно следить, как закончится история с «Лодэ», — считает осведомленный собеседник со сферы.

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