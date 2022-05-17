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Оккупанты пытаются поднять потопленный Украиной корабль возле Змеиного

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  • 17.05.2022, 9:29
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Оккупанты пытаются поднять потопленный Украиной корабль возле Змеиного

Речь идет о десантом катере РФ.

Российские войска пытаются поднять потопленный Украиной десантный корабль в водах Черного моря в районе острова Змеиный.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"В акватории Черного моря, в районе острова Змеиный, отмечено ведение подъемно-спасательных работ на месте уничтожения российского десантного катера", - говорится в утренней сводке.

Напомним, что 12 апреля стало известно о подбитии российского корабля типа 23120 "Всеволод Бобров". Судно перевозило на Змеиный подкрепление и новое вооружение.

По данным СМИ и отдельных политиков, "Всеволод Бобров" был поражен украинской противокорабельной ракетой "Нептун".

О состоянии поврежденного судна не сообщали.

В то же время в Одесской ОВА заявляли, что в результате попадания ракеты корабль загорелся. Его пытались буксовать в оккупированный Крым.

Далее СМИ писали, что подбитое судно таки дошло до севастопольского порта.

8 мая сообщалось о трех потопленных Украиной десантных катера русских в районе острова и про еще один подбитый.

Несмотря на постоянные атаки ВСУ, враг пытается установить на Змеином системы ПВО.

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