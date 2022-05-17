Талибы в Афганистане распустили парламент 4 17.05.2022, 9:46

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Также остановлена работа совета нацбезопасности, совета по примирению и комиссии по правам человека.

В Афганистане правительство талибов распустило Национальное собрание (парламент страны), Совет национальной безопасности, Высший совет по примирению, комиссию по правам человека, комиссию по пересмотру конституции, а также секретариаты Палаты представителей и сената. Об этом сообщило ранним утром вторника афганское информагентство The Khaama Press.

Издание публикует фото документа о роспуске госорганов, в котором говорится, что приказ об этом отдал лидер «Талибана» мулла Хайбатулла Ахундзада. На документе также есть подпись премьер-министра талибского правительства муллы Хасана Ахунда. Пока что правительство официальных комментариев о случившемся не дало.

Как сообщается, ранее талибы распустили независимую комиссию по выборам и министерства по делам мира и парламента. Независимая комиссия по правам человека, согласно резолюции заседания талибского кабмина, попавшей в СМИ в прошлом месяце, должна быть «переименована». В то же время «Талибан» сохранил структуры по обеспечению секретариатов Палаты представителей и сената и поставил задачу объединить их в новую структуру в течение двух недель. Также была сохранена независимая комиссия по надзору за исполнением конституции.

Напомним, в августе прошлого года начался финальный этап вывода войск США из Афганистана. В это же время талибы начали один за другим брать под контроль крупнейшие города страны и захватили власть в Афганистане.

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