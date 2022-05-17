Какие дачи до $10 тысяч можно купить возле Минска 17.05.2022, 10:02

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Варианты, которые не требуют дополнительных вложений.

Бывают ли дачи возле Минска дешевле 10 тысяч долларов? Для тех, кто интересуется именно такими, журналисты Realt отыскали не меньше десяти вариантов. И они реально интересные, учитывая стоимость голых участков в Минском районе. В обзор попали дачи, которые по виду не требуют срочных дополнительных вливаний в ремонт, и это лето уже можно проводить на природе.

СТ «Химик», Молодечненское направление 22 км от МКАД

Дача находится в живописном месте рядом с историко-культурным комплексом Линия Сталина (2,5 км) возле МКАД-2. В агрогородке Лошаны есть вся необходимая инфраструктура: остановка общественного транспорта, магазин, почта, детский сад и школа. Ближайший город - Заславль. От станции электричек «Хмелевка» - 2,5 км. Рядом с товариществом расположен лес, на территории есть пруд, общая детская площадка.

Дом небольшой, 30 м2. Внутри и снаружи деревянная отделка. Отопление печное, водопровод сезонный.

Размер участка 6 соток, на нем растет сад. Для хозяйственных нужд есть еще постройка из кирпича.

За эту дачу просят 11 000 тысяч долларов.

СТ «Новоселье», Раковское направление, 17 км от МКАД

Главная достопримечательность этих мест — живописное водохранилище Крылово. До него от дачи можно дойти пешком. В агрогородке Новоселье есть вся необходимая инфраструктура: детский сад, школа, дом культуры, банк, почтовое отделение, аптека, больница, магазины.

Дом представляет собой компактное строение под двухскатной крышей, с фасадом из сайдинга.

Участок 4 сотки, ровный, правильной формы, без уклона, ухожен. В объявлении сообщается, что все коммуникации проходят рядом с участком.

Дачу оценили ровно в 10 тысяч долларов.

СТ «Флора-Сад», Молодечненское направление, 23 км от МКАД

Дача расположена в 15 минутах ходьбы от станции Анусино. Рядом лес и озеро.

Дом полностью готов к проживанию и не требует ремонта. Это капитальное строение из красного кирпича в два уровня с большими окнами. Общая площадь 48,5 м2. На первом этаже находятся кухня и две раздельные комнаты. Освоен и второй этаж - имеется лестница, уложен пол. Осталось только обшить вагонкой.

Вода на участке сезонная, заведена в дом. Размер участка — 5,5 сотки.

Стоимость этой дачи — 8 800 долларов.

СТ «Ботаника», Молодечненское направление, 19 км от МКАД

Товарищество расположено в лесном массиве недалеко от МКАД-2 рядом с Анусино.

Домик сборно-щитовой на две комнаты плюс веранда. Общая площадь 34 м2. Внутри почти «квартирный» интерьер — обои на стенах, ковры на полах. Выглядит уютно.

Отопление печное, в дом введена вода, есть электробойлер.

На участке (4,8 сотки) газон, много декоративных растений и цветов, малина, голубика, крыжовник, актинидия и др.

За этот вариант просят 10 000 долларов.

СТ «Сосны-Сад», Молодечненское направление, 12 км от МКАД

Товарищество спрятано в лесном массиве недалеко от Минского моря. От станции «Крыжовка» до дома - всего полтора км.

На 34 «квадратах» разместили две комнаты и кухню. На чердак ведет внешняя лестница с обзорной площадкой над верандой.

Отопление печное, вода сезонная.

Участок небольшой — всего 3,9 сотки. Но на нем есть еще хозпостройки и сад.

Стоимость этой дачи — 9 800 долларов.

СТ «Колос», Молодечненское направление, 30 км от МКАД

Добраться до товарищества не составит труда — располагается практически сразу за агрогородком Петришки (станция «Радошковичи»). Там же можно купить все необходимое для строительства и продукты питания. Вокруг СТ грибной лес, на территории есть пруд.

Домик каркасно-щитовой на 35 м2, утеплен пеноплексом и оштукатурен. В нем две спальни, кухня и большое чердачное пространство, терраса у входа.

Нюанс этого домика — в нем кроме электричества других коммуникаций нет.

Участок — 4,72 сотки. Ровный, без уклона, без зарослей, земля возделанная под огородами.

За такую дачку просят 7 000 долларов.

СТ «Кристалл-Плюс», Молодечненское направление, 18 км от МКАД

Товарищество находится в живописном месте возле леса, к нему идет асфальтированная дорога. В части домов люди живут круглогодично — дороги чистят, маршрутки ходят каждые 20 минут, приезжает автолавка.

Дом в три уровня, общая площадь 109 м2. Первый этаж — цокольный, заглубленный. Стены второго деревянные (пишут, что сруб идеальный). Третий — это мансарда (не доделана). Состояние внутри хорошее, домик жилой, не пустовал.

Отапливается дача печью-камином, вода сезонная, электричество есть.

Размер участка 4,5 сотки. Он правильной формы, с небольшим плавным уклоном, ухоженный. Есть сад.

За эту дачу просят 8500 долларов.

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