Ученые: Кошки знают клички своих друзей
- 17.05.2022, 10:20
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Когда они не совпадают, питомцы удивляются.
Японские ученые провели эксперименты с кошками и заявили, что они знают клички других питомцев — на это указало проявление в поведении животных эффекта обманутого ожидания. Исследование зоопсихологов опубликовано в журнале Nature.
В экспериментах участвовали 48 кошек из двух групп: 29 жили в котокафе, 19 — в доме с хозяевами и другими питомцами.
Кошкам показывали фотографии знакомых животных, параллельно выкрикивая их клички: настоящие или придуманные. Во втором случае питомцы смотрели на фото дольше.
«Это указывает на эффект обманутого ожидания», — пояснили ученые.
По их словам, кошки ассоциируют животных с их кличками. Когда они не совпадают, питомцы удивляются — это реакция выражается в более длительном просмотре изображения.
Знание кличек других кошек может быть связано с конкуренцией — животным важно знать, кого именно зовут поесть: их или остальных.
При этом кошки, скорее всего, не различают имена хозяев: они не борются за еду с людьми, поэтому нет причины.