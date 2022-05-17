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Ученые: Кошки знают клички своих друзей

  • 17.05.2022, 10:20
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Ученые: Кошки знают клички своих друзей

Когда они не совпадают, питомцы удивляются.

Японские ученые провели эксперименты с кошками и заявили, что они знают клички других питомцев — на это указало проявление в поведении животных эффекта обманутого ожидания. Исследование зоопсихологов опубликовано в журнале Nature.

В экспериментах участвовали 48 кошек из двух групп: 29 жили в котокафе, 19 — в доме с хозяевами и другими питомцами.

Кошкам показывали фотографии знакомых животных, параллельно выкрикивая их клички: настоящие или придуманные. Во втором случае питомцы смотрели на фото дольше.

«Это указывает на эффект обманутого ожидания», — пояснили ученые.

По их словам, кошки ассоциируют животных с их кличками. Когда они не совпадают, питомцы удивляются — это реакция выражается в более длительном просмотре изображения.

Знание кличек других кошек может быть связано с конкуренцией — животным важно знать, кого именно зовут поесть: их или остальных.

При этом кошки, скорее всего, не различают имена хозяев: они не борются за еду с людьми, поэтому нет причины.

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