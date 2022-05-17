Turkish Airlines продлила отмену рейсов из Стамбула в Минск и обратно1
- 17.05.2022, 10:26
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На сей раз — до 30 июня.
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену рейсов из Стамбула в Минск и обратно до 30 июня включительно, сообщает Telegram-канал «Minsk Airport».
Напомним, что 19 апреля белорусский авиаперевозчик «Белавиа» открыл чартерную программу в Турцию рейсом до Антальи. С 30 мая программу пополнят рейсы на курорт Бодрум, которые станут выполняться раз в 10 дней на Boeing 737-800.
Кроме того, сейчас чартерными рейсами из столицы можно улететь в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.