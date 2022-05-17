В Украине окончательно запретили Коммунистическую партию4
- 17.05.2022, 10:30
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Cуд завершил рассмотрение апелляционной жалобы по этому делу.
В Украине окончательно запретили Коммунистическую партию. Об этом сообщила в Telegram представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря.
"Спустя более шести лет после принятия закона о декоммунизации в Украине окончательно запрещена Коммунистическая партия.
Совгиря напомнила, что закон, осуждающий коммунистический режим, был принят Верховной Радой еще в 2015 году, но вопрос о запрете Коммунистической партии Украины должен был решить суд.
Окружной административный суд Киева прекратил деятельность КПУ, но это решение было обжаловано в апелляционном порядке и не вступило в законную силу.
"Все это время Коммунистическая партия Украины продолжала существовать и даже получала членские взносы, хотя и была отстранена от избирательного процесса. Недавно Шестой апелляционный административный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы по этому делу и отказал в ее удовлетворении, в результате чего решение суда о запрете Коммунистической партии Украины вступило в законную силу", – сообщила Совгиря.