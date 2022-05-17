В Финляндии выпустили специальное пиво в честь вступления страны в НАТО 17.05.2022, 10:39

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Как оно выглядит?

В Финляндии выпустили пиво в честь вступления страны в НАТО. Маленькая пивоварня выпустило напиток под названием OTAN (французский вариант названия Организации Североатлантического договора, - ред.)

Об этом сообщает Yle.

На синей этикетке пива, изображена мультяшная фигура в металлическом бронекостюме, украшенном символом компаса натовского флага.

Напиток производится компанией Olaf Brewing, расположенной в Савонлинне, и знаменует собой первый выход компании на мировые события, по крайней мере, с точки зрения маркетинга.

"В прошлом мы не занимали особой позиции в политических делах. Однако сейчас большинство финнов поддерживают решение о создании Нато. Поэтому мы решились на такой шаг, и это не потребовало от нас особой смелости, мы просто решили сделать это", - заявил генеральный директор компании Петтери Венттинен.

Компания уже давно рассматривала возможность выпуска пива под маркой NATO, однако окончательное решение было принято в минувшие выходные, когда стало ясно, что Финляндия официально подала заявку на вступление в военный альянс.

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