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ВСУ рассказали о колоссальных потерях российских оккупантов

  • 17.05.2022, 10:40
  • 1,982
ВСУ рассказали о колоссальных потерях российских оккупантов

Общие потери врага за время вторжения в Украину продолжают расти.

С начала вторжения в Украину российская армия потеряла около 27 900 военнослужащих убитыми. Также уничтожено более 3 000 бронемашин.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника:

▪ Личный состав - около 27900 (+200) человек ликвидировано

▪ Танки - 1235 (+7)

▪ Боевые бронированные машины - 3009 (+35)

▪ Артиллерийские системы - 578 (+1)

▪ РСЗО - 198 (+3)

▪ Средства ПВО - 90 (+1)

▪ Самолеты - 201 (+1)

▪ Вертолеты - 167 (+2)

▪ БПЛА оперативно-тактического уровня - 436 (+9)

▪ Крылатые ракеты - 97 (+0)

▪ Корабли/катера - 13 (+0)

▪ Автомобильная техника и автоцистерны - 2109 (+8)

▪ Специальная техника - 43 (+1)

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Лиманском и Запорожском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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