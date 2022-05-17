ВСУ рассказали о колоссальных потерях российских оккупантов
- 17.05.2022, 10:40
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Общие потери врага за время вторжения в Украину продолжают расти.
С начала вторжения в Украину российская армия потеряла около 27 900 военнослужащих убитыми. Также уничтожено более 3 000 бронемашин.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника:
▪ Личный состав - около 27900 (+200) человек ликвидировано
▪ Танки - 1235 (+7)
▪ Боевые бронированные машины - 3009 (+35)
▪ Артиллерийские системы - 578 (+1)
▪ РСЗО - 198 (+3)
▪ Средства ПВО - 90 (+1)
▪ Самолеты - 201 (+1)
▪ Вертолеты - 167 (+2)
▪ БПЛА оперативно-тактического уровня - 436 (+9)
▪ Крылатые ракеты - 97 (+0)
▪ Корабли/катера - 13 (+0)
▪ Автомобильная техника и автоцистерны - 2109 (+8)
▪ Специальная техника - 43 (+1)
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Лиманском и Запорожском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.