Крупный пожар в России: в Новосибирской области пылает химзавод 4 17.05.2022, 10:52

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Площадь возгорания может доходить до 2-х тысяч квадратных метров.

В Бердске Новосибирской области (Россия) загорелся крупный завод по изготовлению упаковочных материалов.

Об этом говорится в сообщении российского МЧС.

Прибывшие на место вызова специалисты службы пожаротушения объявили третий ранг сложности пожара. На месте работают 10 пожарных расчетов или десять бригад на автоцистернах.

Очевидцы в соцсетях заявляют, что площадь возгорания может доходить от 500 до 2 000 квадратных метров.

Сейчас огнеборцы локализуют крупное возгорание и защищают соседние сооружения от перехода пламени.

По предварительным данным, внутри здания находится производство материалов из полиэтилена. Когда на место прибыли первые спасательные подразделения, огнем была объята вся кровля двухэтажного кирпичного строения.

По оперативной информации, самостоятельно из здания эвакуировались шесть человек. Данные о пострадавших не поступали.

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