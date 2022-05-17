Раскол в ОДКБ становится все более явным 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

17.05.2022, 10:52

1,862

Дифирамбы политике из бункера пел только синепалый.

Саммит ОДКБ прошел на удивление совсем вяло. Раскол в организации оказался глубже, чем ожидал Кремль. Дифирамбы политике из бункера пел только синепалый, но, похоже, зря.

Остальные члены с каменными лицами слушали про нацизм и национализм, и прочие странности типа ущемления прав русскоязычных. Потому что все то же самое можно с еще большим основанием применить к любой из стран ОДКБ, за исключением Беларуси, где госпомойки могут нападать за издание книг на белорусском языке.

Двусторонние контакты Кремля также продемонстрировали тактическую смену приоритетов. Армения и Казахстан нужны с точки зрения обхода санкционного давления, Таджикистан — вопросов безопасности.

Синепалого, несмотря на дифирамбы, попросили подождать отдельной встречи. По скупым сообщениям в СМИ, можем констатировать, что наш инсайд, что разговор будет о судьбе оборонки хунты (точнее ее ракетостроения), подтвердился. Все остальное, в том числе деньги, потом.

Мы ожидали провокаций во время саммита, но, похоже их решили отложить, потому что даже это не помогло бы затащить ОДКБ в войну против Украины. При этом и Украина, и Польша заявляют о готовности к таковым, потому что приготовления к ним не скрыть. Результативность таких провокаций вне рамок саммита значительно ниже, но мы уже привыкли жить в формате, когда самая лучшая логика — нагадить соседу.

Вместе с тем наши прогнозы частично оправдались — агрессор начинает наносить удары по Украине, но значительно ближе к границам НАТО. Вчерашний обстрел можно расценивать как предупреждение и пристрелку одновременно. Чем успешнее ВСУ будут на востоке страны, тем более частыми будут попытки ударов по западу Украины все ближе к границам стран НАТО.

Война явно идет не по сценарию Кремля. Битва за Донбасс в очередной раз меняет планы в сторону уменьшения аппетитов агрессора. Контрнаступление ВСУ в Харьковской области еще более расстраивает Кремль. Тем более что сейчас идет месяц-полтора накопления и обучения использования более серьезного вооружения. Украина не ведется на просьбы Европы дать Кремлю сохранить лицо за счет украинских земель.

Все только начинается.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».