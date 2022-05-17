Ударная авиация ВСУ поразила пункт управления российской БТГр 17.05.2022, 10:55

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили как минимум три вражеских беспилотника «Орлан-10».

Украинская ударная авиация вчера поразила пункт управления одной из батальонно-тактических групп армии РФ. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ, передает liga.net.

Отмечается, что 16 мая ударная авиация ВСУ сделала более 10 самолетовылетов, в частности под огневое поражение попал пункт управления российской БТГр (одна группа включает примерно от 600 до 1000 военных).

Также подразделения зенитных ракетных войск поразили штурмовик Су-25 ВКС РФ и российскую крылатую ракету. Силы противовоздушной обороны уничтожили как минимум три вражеских беспилотника "Орлан-10".

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