Ударная авиация ВСУ поразила пункт управления российской БТГр
- 17.05.2022, 10:55
Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили как минимум три вражеских беспилотника «Орлан-10».
Украинская ударная авиация вчера поразила пункт управления одной из батальонно-тактических групп армии РФ. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ, передает liga.net.
Отмечается, что 16 мая ударная авиация ВСУ сделала более 10 самолетовылетов, в частности под огневое поражение попал пункт управления российской БТГр (одна группа включает примерно от 600 до 1000 военных).
Также подразделения зенитных ракетных войск поразили штурмовик Су-25 ВКС РФ и российскую крылатую ракету. Силы противовоздушной обороны уничтожили как минимум три вражеских беспилотника "Орлан-10".