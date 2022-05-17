Военный эксперт назвал два фактора, которые приближают победу Украины в войне 17.05.2022, 11:00

3,684

Дальше все будет зависеть от действий украинской армии.

Пока рано называть какие-то сроки, когда украинские военные смогут вытеснить российских оккупантов с территории Украины. Однако есть два фактора, от которых зависит, как быстро будет приближаться эта дата. Об этом рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью "Обозревателю".

"Считаю, что все будет зависеть от того, насколько успешно будет проходить призывная кампания в России – а я думаю, что не очень успешно, – и какими темпами нам в войска, на передовую будет поступать вооружение. Это основные факторы, от которых будет зависеть эта дата", – говорит Сунгуровский.

По его словам, дальше все будет зависеть от планов и действий украинской армии. Также может быть ряд обстоятельств, которые будут добавлять неопределенности ситуации.

"Дальше все будет зависеть от планов Генерального штаба, как они спланируют действия, по каким направлениям будут перебрасывать силы и все такое. Есть очень много факторов, добавляющих неопределенности", – говорит директор военных программ Центра Разумкова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».