Медвежья услуга Лукашенко 3 Telegram-канал «Письма к дочери»

17.05.2022, 11:14

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В другой раз с речами надо быть как-то сдержаннее.

Кажется, ничто не подчеркивает одиночество лучше, чем партнеры по «Организации договора о коллективной безопасности» за одним столом. Хотя, как я понимаю, подчеркнуть хотели все-таки что-то другое. Что у России тоже есть безопасность и она почти такая же коллективная, как НАТО, только маленькая. Но в итоге оказалось, что даже эта маленькая безопасность не очень коллективная. Чтобы провести юбилейный саммит ее еще хватает. А если надо сказать добрые слова про какую-нибудь специальную операцию, то она сразу заканчивается.

Даже зажигательная речь младшего союзника как-то не помогла. Хотя нельзя сказать, что он не старался. Старался. И стыдил, и пугал, и про солидарность говорил. Даже рассказал откуда на Беларусь готовилось нападение. Хотя и без карты.

Но толку? Он им: «без скорейшего сплочения наших стран нас завтра может не быть», а они такие глаза в стол и про себя: «простите, не нас, а вас». Черствые, неблагодарные личности. С такими бесполезно обсуждать участие в специальной операции. Потому что если начать обсуждать, то может так получиться, что в коллективной безопасности не то, что не появится десятков новых членов, но и от тех шести, которые есть, останется двое.

Я почти не сомневаюсь, что свою речь младший союзник произносил с самыми благими намерениями. Потому что хотел сделать приятное дорогому Владимиру Владимировичу. Но эффект получился ровно противоположный. Потому что, если бы не пламенная речь про неблагодарность партнеров никто бы про эту неблагодарность может лишний раз бы и не вспомнил. А так вспомнили и многие не по одному разу.

Не удивительно, что старший союзник не оценил медвежью услугу. Так что двухстороння встреча, на которую возлагалось столько надежд в смысле совместного импортозамещения и компенсации санкционных потерь, вышла немного скомканной. Если вообще была. Потому что медиа Казахстана говорят, что младшему союзнику Путин предпочел президента Токаева. А у Токаева же даже карты нет, чтобы показать откуда на Казахстан готовилось нападение!

Я, конечно, не сомневаюсь, что Путин в конце концов простит младшему союзнику этот его небольшой промах. Все равно же ему больше прощать некого. Потому что никто больше прощения и не просит. Но все-таки в другой раз с речами надо быть как-то сдержаннее. А то санкции будет некому компенсировать.

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