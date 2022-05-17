На Луганщине ВСУ выбили оккупантов из-под Горного и Сиротино 1 17.05.2022, 11:21

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Враг отступил с большими потерями.

Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из-под Горного и Сиротино под Северодонецком на Луганщине. Рашисти понесли значительные потери и отступили.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Артиллерийским обстрелом нанесен ущерб девяти домам в Горном и шестерым – в Золотом. Кстати, штурмуя Горную общину, россияне вынуждены были отойти, как и в районе Сиротино вблизи Северодонецка. Потери врага – численные", - отметил глава области.

По его словам, за сутки 16 мая украинские защитники отбили на Луганщине 11 атак, уничтожили большое количество вражеской техники. В частности, ликвидирован зенитный ракетный комплекс "Тор", пять танков, шесть артиллерийских систем (из них три РСЗО), 12 единиц боевой бронированной техники, один автомобиль.

Также украинские подразделения ПВО сбили один вражеский самолет Су-25 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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