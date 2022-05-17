закрыть
17 мая 2022, вторник, 12:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Луганщине ВСУ выбили оккупантов из-под Горного и Сиротино

1
  • 17.05.2022, 11:21
  • 3,376
На Луганщине ВСУ выбили оккупантов из-под Горного и Сиротино

Враг отступил с большими потерями.

Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из-под Горного и Сиротино под Северодонецком на Луганщине. Рашисти понесли значительные потери и отступили.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Артиллерийским обстрелом нанесен ущерб девяти домам в Горном и шестерым – в Золотом. Кстати, штурмуя Горную общину, россияне вынуждены были отойти, как и в районе Сиротино вблизи Северодонецка. Потери врага – численные", - отметил глава области.

По его словам, за сутки 16 мая украинские защитники отбили на Луганщине 11 атак, уничтожили большое количество вражеской техники. В частности, ликвидирован зенитный ракетный комплекс "Тор", пять танков, шесть артиллерийских систем (из них три РСЗО), 12 единиц боевой бронированной техники, один автомобиль.

Также украинские подразделения ПВО сбили один вражеский самолет Су-25 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В чем Украина уже победила Путина
В чем Украина уже победила Путина Виктор Андрусив
А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало Артем Черников
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип
Это изменит ход войны
Это изменит ход войны Иван Яковина