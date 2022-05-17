Ученые выяснили, как мозг обрабатывает эмоции во время фазы быстрого сна 17.05.2022, 11:27

Какие механизмы задействованы в этом процессе?

Исследователи из Бернского университета и Университетской клиники Берна (Швейцария) выяснили, как мозг обрабатывает эмоции во время фазы быстрого сна, чтобы закрепить накопленные положительные переживания, но ослабить отрицательные и травмирующие. Результаты исследования, опубликованного в журнале Science, расширяют наше понимание роли сна в психическом здоровье, пишет сайт Naked science.

Во время фазы быстрого сна (фаза быстрых движений глаз или парадоксальный сон) мы видим сновидения, часто они бывают эмоционально насыщены. До сих пор остается неясно, как и почему реактивируются эти эмоции. При этом префронтальная кора, которая участвует в регуляции эмоций при бодрствовании, во время быстрого сна не так активна.

Обработка эмоций крайне важна для психического здоровья. Так, накопление негативных переживаний, например страха и тревоги, может привести к развитию психических расстройств.

Чтобы исследовать реактивацию эмоций, ученые приучали мышей распознавать слуховые стимулы, связанные с опасными и безопасными экспериментальными ситуациями. Затем они регистрировали активность отдельных нейронов в мозге грызунов во время сна и бодрствования. В итоге удалось нанести на карту различные области нейронов и определить, как преобразуются связанные с эмоциями воспоминания во время фазы быстрого сна.

Нейроны состоят из тела (сомы), которое получает информацию через дендриты и передает ее дальше через аксоны. Результаты исследования показали необычную активность пирамидальных нейронов префронтальной коры во время быстрого сна. Некоторые сомы нейронов оставались неактивными, в том время как дендриты чрезмерно активировались.

Искусственное подавление активности дендритов, специфичной для быстрой фазы сна, привело к тому, что мыши перестали различать опасные и безопасные стимулы. Таким образом, активность дендритов кодировала эмоции и различия между ними. Сома нейрона не пропускала этот сигнал дальше, если он был слишком сильным.

Этот механизм необходим для оптимизации ответов на стимулы. В его отсутствие у людей могут возникать тревожные и депрессивные расстройства. Поэтому результаты исследования открывают путь к лучшему пониманию обработки эмоций во время сна и перспективы поиска терапевтических целей для лечения неадекватной обработки воспоминаний, которая происходит при посттравматическом стрессовом расстройстве, хроническом стрессе, тревоге, депрессии и панике.

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