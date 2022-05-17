Германия вооружила ВСУ мощными противотанковыми гранатометами и минами 17.05.2022, 11:53

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фото: Dynamit Nobel Defense

Украина получила также немецкое оружие для уничтожения бункеров врага.

Вооруженные силы Украины начали получать немецкое оружие для борьбы с российской агрессией.

Правительство Германии поставило Украине дополнительное вооружение для борьбы с российской армией за последние две недели. поступило 2450 одноразовых ручных противотанковых гранатометов RGW-90, 1600 ручных противотанковых гранатометов DM22 и 3000 противотанковых мин DM31, пишет Spiegel (перевод — glavred.info ).

При этом новые поставки ФРГ уже подтвердили в украинских правительственных кругах. Украина заказала и оплатила противотанковое оружие RGW-90, которое в Бундесвере называют Matador, непосредственно у немецкого производителя. Между тем, противотанковые мины, очевидно, поступают из запасов Бундесвера.

Отмечается, что Берлин доставлял в Украину преимущественно противотанковое оружие, миллионы боеприпасов разного калибра и взрывчатку. В списках снабжения также имеется 15 единиц оружия для уничтожения бункеров.

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