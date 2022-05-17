За поражения в Украине Кремль показательно наказывает командиров оккупационных войск 17.05.2022, 12:02

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Украинская разведка рассказала о «чистках» в сталинских традициях в армии РФ.

По информации Главного управления разведки МО Украины, чтобы уменьшить последствия будущей политической и уголовной ответственности, кремлевские власти пытаются обвинить во всех неудачах и поражениях командиров оккупационных частей и соединений.

Об этом украинские разведчики сообщают на своей странице в Facebook.

"За время российско-украинской войны, никаких стратегических задач, которые были пафосно объявлены Путиным в речи 23 февраля, российским оккупационным войскам выполнить не удалось. "Непобедимая и легендарная" армия оказалась ордой убийц, мародеров, насильников и трусов под руководством бездарей. "Некомпетентность российской военной верхушки превзошла все ожидания мирового сообщества. Поиск виновных руководство страны-оккупанта начало в "лучших сталинских традициях"", - говорится в сообщении.

Так известно, что за "героическую потерю" гордости ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" был отстранен от должности и арестован командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Следственные действия также были начаты в отношении его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука.

За беспрецедентные потери личного состава, вооружения и военной техники отстранен от должности Владислав Ершов, который руководил шестой армией ВС РФ. По этим же причинам отстранен командир первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель. "Вопреки приказу высшего руководства" генерал отправлял на выполнение карательных операций на территорию Украины срочников.

В связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранен от должности командующей 22 АК южного военного округа в Крыму генерал-майор Аркадий Марзоев. Сняли с должности и командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника Михаила Пономарева.

"Все эти показательные наказания лишь способствуют распространению среди оккупантов недоверия к своим командирам. Военачальники страны-агрессора и дальше продолжают поражать мир своей некомпетентностью и стремлением к самоуничтожению", - отмечают в ГУР.

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