Сергей Чалый: Победа демократических сил может быть ближе, чем кажется 17.05.2022, 12:26

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Сергей Чалый

Никогда ничего не является напрасным.

Аналитик рассуждает об истории польского антикоммунистического движения и делится ощущением, что победа демократических сил может быть ближе, чем кажется.

– Я сам не могу еще сформулировать то, что происходит и почему, – удивляется в эфире «Еврорадио» Сергей Чалый. – Но есть люди метеочувствительные, а есть люди – аналог метеочувствительных, только они чувствуют, что есть движуха какая-то и есть возможность там поучаствовать. И это для меня очевидно. Это точно эти дни, когда поменялся запах в воздухе.

Ведь если бы не победа «Солидарности» над советами, они {поляки} были бы нами. И каждый раз рассказывали бы «да нет, это невозможно, сколько можно, эти восстания, нас же только громят».

Более того, я абсолютно убежден, что до этой окончательной победы, точнее, когда у них уже в воздухе ею запахло: начало 1980-х, история креативных монстраций и т.д. Такие вещи рождаются от ощущения того, что в воздухе поменялся запах.

А до этого, уверен, там точно также были люди, которые говорили «ну вот нас куда-то позвали, а в итоге количество политзаключенных увеличилось, всех побили, зачем это нужно, надо валить».

Но в конце концов, происходит победа, потому что никогда ничего не является напрасным.

И все те, кто говорили «да нет, ничего не будет», будут говорить «ну вот ж, мы же приближали, если бы не мы, то ничего бы не было, всё было не зря».

Фокус в том, что описание истории, нарратив, очень сильно начинает меняться в зависимости от последних событий. Это такой довольно интересный анекдот. В том смысле, что история так живет. Завтра меняются факты, которых мы не знаем, и меняется история прошлого.

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