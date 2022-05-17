В белорусских магазинах появилась картошка из Египта: ценник кусается 3 17.05.2022, 12:34

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Фермеры прогнозируют проблемы с отечественной из-за решения чиновников.

В белорусских магазинах в продаже появилась египетская картошка. При этом цены на нее кусаются, она стоит больше 4 рублей за килограмм. Для сравнения: весной прошлого года ее можно было купить дешевле, чем за два рубля. Тем временем фермеры прогнозируют, что с наличием белорусского картофеля могут возникнуть проблемы. Причина — введенный чиновниками «потолок» по розничным ценам, который нельзя превышать. Из-за этого может сократиться производство картофеля. Напомним, в прошлом году его собрали меньше, чем в 2020-м, пишет zerkalo.io.

В «Е-доставке» сейчас предлагают картофель из Беларуси (по 1,43 рубля за килограмм), Азербайджана (4,35 рубля) и Египта (4,29 рубля).

В доставке торговой сети «Перекресток» также появилась свежая египетская картошка, она стоит 4,71 рубля. Для сравнения: белорусскую предлагают по 1,41 рубля (на сайте торговой сети указано, что картофель также свежий, как и египетский).

Для сравнения: весной прошлого года в белорусских магазинах можно было купить египетскую картошку по 1,95 и 1,99 рубля (это были акционные цены).

Напомним, с 26 января в Беларуси ввели «потолок» по отпускным ценам производителей, а также по розничной стоимости некоторых отечественных овощей, среди них оказался в том числе и картофель. К примеру, предельная максимальная розничная цена на картофель в январе не должна была превышать 1,38 руб., в феврале-марте — 1,4 руб., в апреле — 1,41 руб., а в мае — 1,43 руб. за килограмм. Причем в эти суммы уже включен НДС.

Из-за введенного «потолка» по розничным ценам на картофель, белорусские фермеры прогнозируют, что в этом году могут сократиться площади его посадки, потому что ее может быть невыгодно выращивать из-за роста затрат.

— Цены на такие социально значимые товары, как молоко и мясо, регулируются государством, то есть мы не имеем права увеличить отпускные цены без дополнительных указаний властей. Если ничего не предпринять, то мы не только не будем зарабатывать, но и начнем выпускать продукцию себе в убыток. И тогда мгновенно начнется сокращение объемов производства. В перспективе это может привести к тому, что сначала с полок магазинов исчезнут лук, морковь и все то, что производится в Беларуси. Затем на место отечественной продукции придет импортная. И вместо нашей картошки мы будем есть египетскую или узбекскую. Кому это нужно? — рассказывал ранее изданию «Белорусы и рынок» один из фермеров.

Напомним, сельское хозяйство в 2021 году продемонстрировало не самые лучшие показатели, производство упало на 4,2%. В прошлом году меньше собрали в том числе картофеля.

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