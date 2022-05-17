Как закончился Путин 1 Дмитрий Милин

17.05.2022, 12:41

7,848

Дмитрий Милин

Он сам разрушил серию мифов, на которых держалась власть Кремля.

На самом деле 24.02.22 Путин сам разрушил тот консенсус, который привел его к власти и обеспечивал поддержку все эти годы. Собственно как политик, "Путин - все", закончился. Провал авантюры с "блитцкригом" на Украине, начатой единоличным решением Путина, показал:

- что СССР восстановить уже не получится (реваншисты - это одна из главный групп поддержки Путина, особенно после "крымнаша");

- что мирок казнокрадов и коррупционеров, которые воровали в России, а жили и тратили наворованное на Западе, разрушен окончательно с конфискацией награбленного, и теперь вместо Ниццы и Лондона, Сочи и Урюпинск;

- что никакой сильной и непобедимой армии у РФ нет, а есть чуть-чуть улучшенная советская армия, на оставшиеся от разворованных на ГПВ-2016/2020 деньги, чем разочаровал и милитаристов, и ура-патриотов;

- что продолжать жить за счет сверх доходов от нефти и газа больше не получится, чем разочаровал паразитов-патерналистов, тех которые за "сбережение народа" без необходимости утруждать себя созидательным трудом;

- что всесильные спецслужбы способны только вести борьбу с собственными гражданами, но не способны дать даже нормальной аналитики по Украине, чем разочаровал "свидетелей Хитрого Плана Путина";

- что теперь надо реально что-то срочно делать, чем разозлил демобилизированный народ России.

Теперь все, что говорит и делает Путин, никому не интересно. Он так и не смог объяснить, как обществу, так и своему окружению, зачем была нужна авантюра 24.02.22 и каковы ее были цели. Почему его борьба с расширением НАТО привела к желанию срочно в него вступить ранее нейтральных Швеции и Финляндии. Точно так же он не может объяснить что делать дальше и как жить под санкциями, а вся его "вертикаль власти" в шоке и продолжает жить как будто ничего не случилось.

Будущее, даже в виде нового бесконечного "застоя" исчезло. И Путин стал виновником и главной причиной надвигающегося падения уровня и качества (!!!) жизни всех страт российского общества.

Теперь нужны новые политики и новые политические силы, способные предложить варианты будущего для России после Путина.

А когда и как Путин уйдет, сейчас уже никому не интересно.

Дмитрий Милин, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».