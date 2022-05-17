В Киеве проходит прощание с Леонидом Кравчуком 1 17.05.2022, 12:56

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Первый президент независимой Украины умер 10 мая, находясь на лечении в Германии.

В Киеве прощаются с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком, сообщает корреспондент «Украинской правды».

Церемония прощания проходит в Украинском доме, расположенном на Европейской площади в центре столицы.

На центральном входе тело первого президента Украины встречали мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры Александр Ткаченко, Александр Мороз и братья Григорий и Игорь Суркисы.

Кроме того, на церемонию прощания пришли второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Люди стоят в длинной очереди, которая тянется на лестницу перед Украинским домом, чтобы попрощаться с Кравчуком.

88-летний Леонид Кравчук скончался в Мюнхене (Германия), где был на лечении.

Леонид Макарович Кравчук – первый президент независимой Украины, последний глава Верховной Рады УССР и глава Верховной Рады Украины. Он – Герой Украины, кавалер ордена Свободы, полный кавалер ордена князя Ярослава Мудрого.

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук умер 10 мая после длительного недуга.

В конце июня 2021 года стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце. Тогда состояние его здоровья не комментировали.

В конце июля сообщалось, что Кравчук после операции на сердце попал в реанимацию.

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