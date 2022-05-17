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В России брат зарезал сестру из-за отказа участвовать в акции «Бессмертный полк»

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  • 17.05.2022, 13:07
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В России брат зарезал сестру из-за отказа участвовать в акции «Бессмертный полк»

Мужчина был пьян.

Россиянин зарезал сестру, потому что она отказалась идти на акцию "Бессмертный полк". Трагедия произошла в одном из сел Иркутской области Российской Федерации.

Об этом пишет российское издание "Тайга. Инфо ".

По данным следствия, 9 мая к сестре и брату пришла в гости племянница. Родственники были выпившие и между ними разгорелся скандал из-за награды отца, которая исчезла.

"Они никак не могли решить, кому дом должен принадлежать. Во время ссоры брат также упрекнул сестру в том, что она отказалась участвовать в акции "Бессмертный полк", организованной в этот день в их деревне. Жители проходили с портретами своих родственников, воевавших во времена ВОВ. В ответ на упрек она сказала, что не стала этого делать, поскольку отец не заслужил этих почестей, что сильно возмутило брата", - говорится в сообщении.

Родственники продолжили выпивать. В какой-то момент женщина пошла спать, а ее брат воткнул нож ей в грудь, когда она уже заснула. Пострадавшая умерла от полученных травм.

Подозреваемый признал свою вину, но заявил, что виноват алкоголь.

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