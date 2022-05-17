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Дмитрий Гордон спрогнозировал судьбу Крымского моста

  • 17.05.2022, 13:28
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Дмитрий Гордон спрогнозировал судьбу Крымского моста

Вопрос с главной «артерией» оккупантов решить даже проще, чем с крейсером «Москва».

Украинский журналист Дмитрий Гордон прогнозирует, что мост через Керченский пролив (Крымский мост) будет уничтожен.

Об этом он сказал в интервью Василию Голованову, передает УНИАН.

"У меня есть ощущение, что его разбомбят и правильно сделают, наши доблестные ВСУ. Как бы не защищали этот мост, а его защищают очень сильно, и водолазы, и ПВО, и специальные установки, и спутники, и черт, и дьявол, россияне очень хотят, чтобы он сохранился. Надо понимать, что по этому мосту с материковой России подвозится вооружение для убийства наших солдат. Поэтому рано или поздно этот мост пойдет ко дну, как и вся Россия", - сказал он.

"Если мы смогли потопить непотопляемый крейсер "Москва", флагман Черноморского флота, лучший корабль всего российского флота, то, поверьте, с Крымским мостом справиться будет проще. Я очень хочу, чтобы разбомбили Крымский мост, все аэродромы, откуда взлетают их долбанные самолеты, чтобы бомбить наши города, всех нефтебазы, откуда они берут горюче для ржавых МАЗов, Камазом, БТРов и прочей гадости", - добавил журналист.

Гордон также подчеркнул, что Украина, в отличие от военных РФ, не воюет против гражданских, поэтому не будет убивать и пытать мирных россиян.

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