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Работников «Беларуськалия» отправляют в простой

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  • 17.05.2022, 14:05
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Работников «Беларуськалия» отправляют в простой

Заработки обвалились.

Как сообщает стачком солигорского предприятия, на ОАО «Беларуськалий» был подписан приказ номер 315 от 25.04.2022 о приостановке производства в связи со значительным снижением сбыта продукции.

Прямо сейчас многих людей отправили и отправляют в простой 7-15 дней с оплатой 2/3 от их тарифа/оклада. Женщинам предлагают ехать работать в детский санаторий «Дубрава» на летний сезон 2022.

В связи с постоянными остановками рабочего процесса работники стали получать вместо привычных зарплат сущие копейки, которых многим не хватит на покрытие кредитов.

По предварительным оценкам, сбыт продукции в 2022 году составляет не более 15-20% от предыдущего среднегодового объема, передает Telegram-канал белорусских рабочих «БОР».

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