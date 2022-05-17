Работников «Беларуськалия» отправляют в простой 10 17.05.2022, 14:05

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Заработки обвалились.

Как сообщает стачком солигорского предприятия, на ОАО «Беларуськалий» был подписан приказ номер 315 от 25.04.2022 о приостановке производства в связи со значительным снижением сбыта продукции.

Прямо сейчас многих людей отправили и отправляют в простой 7-15 дней с оплатой 2/3 от их тарифа/оклада. Женщинам предлагают ехать работать в детский санаторий «Дубрава» на летний сезон 2022.

В связи с постоянными остановками рабочего процесса работники стали получать вместо привычных зарплат сущие копейки, которых многим не хватит на покрытие кредитов.

По предварительным оценкам, сбыт продукции в 2022 году составляет не более 15-20% от предыдущего среднегодового объема, передает Telegram-канал белорусских рабочих «БОР».

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