Житель Парагвая копал яму на ранчо и нашел в ней новый вид змей
- 17.05.2022, 14:17
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Пока на планете обнаружено только три таких особи.
В Парагвае серпентолог Жан-Поль Бруар копал яму на ранчо и нашел в ней новую представительницу рода неядовитых змей Phalotris — к нему относится полтора десятка видов рептилий, ведущих полуподземный образ жизни. Об этом сообщает EurekAlert.
Ученый назвал новый вид Phalotris shawnella — в честь мальчика Шоны и девочки Эллы, вдохновивших природозащитников на создание некоммерческой организации Fundación Para La Tierra.
Ареал чрезвычайно редкой змеи настолько мал, что исследователи сразу отнесли ее к видам, находящимся под угрозой исчезновения. Пока найдено только три особи.
Phalotris shawnella отличается от родственных рептилий окрасом — у нее красная голова с желтым воротничком, сбоку через ее тело проходит черная полоса, брюшная чешуя у змеи оранжевая с неправильными черными пятнами.