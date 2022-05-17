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Житель Парагвая копал яму на ранчо и нашел в ней новый вид змей

  • 17.05.2022, 14:17
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Житель Парагвая копал яму на ранчо и нашел в ней новый вид змей

Пока на планете обнаружено только три таких особи.

В Парагвае серпентолог Жан-Поль Бруар копал яму на ранчо и нашел в ней новую представительницу рода неядовитых змей Phalotris — к нему относится полтора десятка видов рептилий, ведущих полуподземный образ жизни. Об этом сообщает EurekAlert.

Ученый назвал новый вид Phalotris shawnella — в честь мальчика Шоны и девочки Эллы, вдохновивших природозащитников на создание некоммерческой организации Fundación Para La Tierra.

Ареал чрезвычайно редкой змеи настолько мал, что исследователи сразу отнесли ее к видам, находящимся под угрозой исчезновения. Пока найдено только три особи.

Phalotris shawnella отличается от родственных рептилий окрасом — у нее красная голова с желтым воротничком, сбоку через ее тело проходит черная полоса, брюшная чешуя у змеи оранжевая с неправильными черными пятнами.

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