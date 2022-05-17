Советник мэра: Оккупанты хотят отдать Мариуполь кадыровцам 17.05.2022, 14:27

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Захватчики сочли город слишком «недружелюбным».

Российские власти хотят отдать временно оккупированный Мариуполь на разграбление чеченцам.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Становится понемногу понятным части пазла, что оккупанты планируют делать с Мариуполем и кто будет условным "куратором восстановления". Наши источники из окружения Иващенко (временный глава оккупационной "администрации", депутат горсовета от "ОПЗЖ" - УНИАН) сообщали о "шефстве" от Чечни - из-за того, что Мариуполь оказался слишком недружелюбным и националистическим. Поэтому для устрашения и подавления сопротивления планируется отдать город "кадыровцам". С портом и правом мародерства", - пишет он.

Андрющенко сообщает, что информация уже частично подтвердилась - чеченские политики уже встретились с оккупантами города.

"Сегодня в Мариуполь впервые состоялась рабочая встреча с участием оккупационной администрации, депутата Госдумы РФ Дмитрия Саблина (куратор оккупации Мариуполя с 2014 года) с Адамом Делимхановым и Ахмедом Долгаевым, которые являются по сути частью политической власти Чечни. Обсуждали планы по "восстановлению Мариуполя", - рассказывает советник мэра.

При этом Андрющенко отмечает, что "кадыровцы" вели себя как хозяева и скорее проводили инвентаризацию того, что осталось, чем обсуждали "планы по восстановлению".

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