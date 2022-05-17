«Экономия составляет тысячи долларов» 1 17.05.2022, 14:48

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Покупка и пригон авто из Европы и США: что стоит знать белорусам.

В последнее время в Беларуси значительно выросли цены на новые автомобили, а количество предлагаемых моделей сократилось. Учитывая сложившуюся ситуацию, белорусские автомобилисты начали все больше интересоваться пригоном подержанных авто из Европы и США. «Наша Ніва» подготовила гайд о том, как купить авто из-за границы и не наделать ошибок.

Дисконт от белорусской таможни

Говоря о пригоне авто из Европы и США, нужно начинать с того, что в апреле 2019 года в Беларуси появился указ №140, который позволяет некоторым категориям граждан ввозить автомобили и другую технику с оплатой 50% пошлины.

Растаможивать автомобили с 50% дисконтом имеют право:

— многодетные;

— инвалиды I и II группы;

— родители/опекуны ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

Важно отметить, что в случае с многодетными семьями правом на льготу обладают оба родителя.

В целом людей, имеющих право на такой дисконт, в Беларуси около полумиллиона, но, забегая вперед, скажем, что более 90% свежепригнанных в Беларусь автомобилей растаможивается именно по этой схеме.

Автомобиль, растаможенный по льготному тарифу, не имеет никаких ограничений по отчуждению.

Наличие такого рода дисконта от белорусской таможни привело к тому, что на белорусских дорогах начали чаще встречаться разнообразные модели автомобилей, которые даже при всем желании невозможно было приобрести новыми в Беларуси. Ведь из-за высоких заградительных пошлин и других труднопреодолимых формальностей белорусские дилеры в своем большинстве были вынуждены торговать только теми автомобилями, которые производятся на территории стран Таможенного союза.

На какие авто стоит обращать внимание

В Беларусь выгоднее всего пригонять автомобили в возрасте от 3 до 5 лет.

Дешевле всего растаможивать авто с двигателем объемом до 1,5 литра. Например, за 4-летний автомобиль с мотором объемом 1400 см3 придется заплатить пошлину в 2380 евро, а если есть льгота по указу №140, то 1190 евро.

К этой сумме нужно добавить утилизационный сбор (для авто в возрасте от 3 до 7 лет — 816,7 рубля), сбор за таможенное оформление (120 рублей) и за услуги декларанта (еще до 100 рублей). Таким образом, общая сумма, которую придется потратить при ввозе машины в страну, составляет чуть более 1700 долларов при условии льготной растаможки, или около 3000 долларов, если растаможивать по полному тарифу.

При увеличении объема двигателя разница между размытием по обычному тарифу и льготным только увеличивается. Растаможка 3-5 летнего авто с двухлитровым двигателем обойдется уже в 5400 евро по полному тарифу и 2700 евро по льготному. На утилизационный сбор и другие расходы льготы не распространяются.

Упомянутый указ открывает двери и для авто, которым уже исполнилось 5 лет. Но здесь нужно быть бдительными, так как таможенные тарифы для таких авто больше. Наименьшая разница в ставках будет для автомобилей с объемом двигателя от 1501 до 1800 см3. Например, льготная растоможка 3-летнего авто с мотором 1,8 литра обойдется в 2250 евро, в то время как 6-летнего — в 3150 евро.

Подробнее ознакомиться со ставками таможенных пошлин можно здесь.

С учетом довольно существенной разницы в ставках таможенных пошлин для льготников и всех остальных, почти весь импорт машин из Европы и США происходит с их участием. Обычно те, кто не имеет льгот, ищет таких людей среди родственников и знакомых. В зависимости от уровня отношений, такие «услуги» стоят от нуля до 300-500 долларов. Однако если речь идет о дорогих авто (от 20-30 тысяч долларов) с объемом двигателя от трех литров, то «награда» может возрастать до 800-1000 долларов за авто.

Электромобили в Беларуси на текущий момент растаможиваются по ставке 15% от таможенной стоимости или по 7,5% для льготников. Однако желающим привезти электромобиль из-за рубежа следует быть готовыми к тому, что таможня будет высчитывать платежи не от фактической цены, а от цены в своем каталоге.

Европа или США?

Перед теми, кто хочет приобрести авто из-за рубежа, стоит выбор: покупать его в Европе, или США. Однако определиться здесь довольно просто. Сами автомобильные рынки Европы и Америки очень сильно отличаются. Ряд марок и моделей, которые представлены в Европе, недоступны в США — и наоборот. Большинство машин, которые выгодно покупать в Европе, дизельные, а в США почти все работают на бензине. Помимо этого, в Штатах очень мало авто в кузове универсал.

Другим важным фактором, влияющим на выбор страны, является состояние автомобиля. 99% авто из Штатов приезжают к нам после каких-то происшествий, чаще всего — после ДТП (на втором месте будут затопления). Покупать целые автомобили в США невыгодно. Поэтому если вы не готовы к покупке авто после ДТП, американское направление точно не для вас.

При этом нужно понимать, что при взвешенном подходе, приобретая аварийное авто из США, вы получаете возможность сэкономить несколько тысяч долларов от стоимости аналогичного авто в Беларуси. На авто стоимостью 10-11 тысяч долларов экономия составляет около 1500-2000$, на машинах за 15-20 тысяч долларов есть возможность сэкономить 3-4 тысячи (с учетом всех расходов на ремонт). С повышением цены разница будет расти.

Другой важный фактор, играющий не в пользу покупки авто из США, — срок доставки. Он составляет 2-4 месяца от момента покупки машины на аукционе.

Не надо бояться обращаться к посредникам

С Европой все гораздо быстрее. Если речь идет о приобретении машин из числа тех, что выставлены на продажу через интернет, то такой автомобиль может быть доставлен вам в срок от нескольких дней до нескольких недель. Если вы будете покупать автомобиль через аукцион,то срок в зависимости от страны нахождения продавца будет колебаться от 15 дней до 1-1, 5 месяца.

Автомобили из Европы чаще всего пригоняют целыми. Риски по сравнению с покупкой авто из США минимальны, поэтому вполне логично, что экономия будет гораздо меньшей. В некоторых случаях ее может и не быть, но при покупке авто в ЕС, самостоятельно или с помощью посредника, у вас будет не только больший выбор по сравнению с тем, что имеется в Беларуси, но и большая уверенность в оригинальности пробега.

К сожалению, «омоложение» автомобиля путем отматывания пробега — очень популярное явление в Беларуси. Поэтому даже только из-за этого покупка авто в других странах Европы имеет смысл.

Если вы все-таки решились на крепостничество авто из США, то здесь почти без вариантов — вам придется обращаться за помощью к посредникам, занимающимся покупкой и организацией доставки техники из Штатов. Процесс этот непростой, поэтому лучше заплатить специалистам 600-1200 рублей (в зависимости от фирмы и пакета услуг), чем стараться сделать все самостоятельно.

Пригнать автомобиль из ЕС немного проще, но если у вас нет такого опыта, то лучше также обратиться к специалистам. Стоимость услуги примерно такая же, как в случае с подбором авто из США.

Сохраняйте трезвый ум

Единственное, что при выборе посредников нужно включать здравый смысл и не верить в слишком сладкие обещания. Все посредники, будет это большая фирма или ИП, работают примерно по одним и тем же схемам, поэтому и цены на авто должны быть похожими. Если в трех местах вам назвали приблизительную стоимость желательного вами авто в пределах 15-16 тысяч, а в четвертом — 13-14, то можете быть уверены — посредник просто занижает вероятную цену, чтобы заманить клиента. Чудес здесь не бывает.

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