В Вороновском районе разъяренный бык убил рабочего фермы 8 17.05.2022, 14:58

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Начальство пыталось скрыть несчастный случай и врачей вызвало слишком поздно.

В Вороновском районе вечером 12 мая, несмотря на попытки реанимации, умер 59-летний полевод местной фермы.

По предварительным данным ведомства, после обеда на ферме производилось взвешивание быка. Разъяренное животное погналось за полеводом. Догнав мужчину бык прижал его грудью к ограждению загона, затем ударил несколько раз рогами, подбросил в воздух и перекинул его через забор.

В результате несчастного случая мужчине причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался. Причиной смерти явились многочисленные травмы.

«Следствием выявлены множественные нарушения правил охраны труда, как со стороны бригадира, так и со стороны работника, что и повлекло за собой его гибель. В случае быстрого реагирования и оказания медицинской помощи, смерти полевода можно было избежать, а несвоевременный вызов врачей явился одной из причин наступления гибели мужчины», — отметили в СК.

В отношении 40-летнего бригадира фермы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 306 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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