Сербия намерена снизить зависимость от газа РФ на 40% в 2023 году 2 17.05.2022, 15:14

Белград бронирует мощности на греческом СПГ-терминале.

Сербия намерена на 40% снизить зависимость от российского газа во второй половине 2023 года, сообщила во вторник журналистам министр энергетики страны Зорана Михайлович, сообщает "Интерфакс".

"Мы ведем переговоры, и должны забронировать мощности на греческом СПГ-терминале", - цитирует ее слова.

Министр в то же время добавила, что замещение источников поставок может произойти только после завершения строительства новой газотранспортной связки между Сербией и Болгарией. Оно запланировано на сентябрь 2023 года.

Михайлович отметила, что сербская государственная газовая компания "Сербиягас" также ведет переговоры с "Газпромом" о новом контракте.

В начале апреля президенты Сербии и России Александр Вучич и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию с продолжением газоснабжения Сербии после истечения срока действия нынешнего контракта.

"Президенты Вучич и Путин заявили, что долгосрочный газовый контракт истекает у Сербии 31 мая этого года, и что необходимо в кратчайшие сроки начать переговоры о цене, количествах и других условиях закупок этого важного для Сербии энергоресурса", - говорилось в пресс-релизе, опубликованном на сайте главы сербского государства.

Bloomberg напоминает, что в настоящее время весь газ Сербия получает из России.