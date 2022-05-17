Белорус купил слиток золота в 2018-м и продал в 2022-м 7 17.05.2022, 15:18

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Сколько получилось заработать?

В феврале 2018 года читатель onliner.by Андрей купил в банке 20-граммовый слиток золота за 1820 рублей. Спустя четыре года, в марте 2022-го, он вернулся в банк и продал его банку уже за 4400 рублей. Итого доходность составила 2580 рублей. Но давайте посмотрим, сколько Андрей мог бы заработать, если бы вложил эти 1820 рублей во что-то другое.

«Вам не придется верить в то, что Андрей заработал на слитке золота 2580 рублей, на слово: по нашей просьбе он сфотографировал банковские квитанции. Первую Андрею выдали, когда он покупал слиток, вторую — когда продавал», — пишет издание.

— Золото хорошо подходит для долгосрочных инвестиций, и вполне возможно, что быстро вы на нем не заработаете, — поделился инвестиционными тонкостями Андрей.

Он рассказал, что решил «не держать все яйца в одной корзине», а мы бы решили позанудствовать и уточнили, что это называется диверсификацией инвестиций: часть денег мужчина вложил в слитки, еще часть — в банковские депозиты.

— Проценты по вкладам были очень маленькие. Хотя недавно их повысили, на золоте я заработал больше всего. К тому же доллары и евро постоянно обесцениваются, инфляция в США в марте этого года составила 8,5%, а золото с 2016 по 2022 год росло в цене. Будет ли цена на золото и дальше повышаться быстрыми темпами, я сказать не могу, но вполне реально, что от слабеющего доллара многие захотят уйти в золото, и чем больше будет покупателей, тем больше будет дорожать золото.

Раз мы уже залезли в кошелек Андрея, подобьем его расход и доход в долларах и евро.

Курс доллара по Нацбанку 23 февраля 2018 года составлял 1,9593 рубля, а 29 марта 2022 года — уже 3,0536. Курс евро был на уровне 2,5098 рубля в феврале 2018-го и 3,3605 в марте 2022-го. Закроем глаза на то, что банки не продают валюту по биржевым курсам.

Получается, Андрей купил слиток золота за $929/€725, а продал — за $1441/€1309.

Выгода — $512/€584. Очевидно, что Андрей точно не проиграл, хоть мы и не учли здесь инфляцию за четыре года.

Если бы Андрей вложился в доллары, евро или бананы

Давайте представим, что Андрей поступил бы с заначкой так, как поступают с ней большинство белорусов: поменял бы 1820 рублей на доллары или евро. Получается, что в 2018-м мужчина смог бы купить на эти деньги $929 и спустя четыре года обменять на 2837 рублей. Либо он мог бы в 2018-м купить €725 и в 2022-м обменять их на 2436 рублей. И это был бы очень удачный обмен времен марта 2022 года, когда даже доллар стоил больше 3 рублей.

По данным статистического ежегодника Нацбанка за февраль 2018 года, средняя процентная ставка по новым срочным банковским вкладам физических лиц в национальной валюте в то время составляла 8,49% годовых. Эта цифра условная, потому что она слишком средняя, но мы все равно ее применим. Итак, если бы Андрей не купил слиток, а сделал бы вклад на четыре года с капитализацией под нацбанковские 8,49%, то в марте 2022-го он получил бы 2559 рублей (для расчета мы использовали первый попавшийся в Google депозитный онлайн-калькулятор).

Напомним, что на слитке Андрей заработал гораздо больше: доходность составила 2580 рублей.

Посчитаем, сколько выиграл бы Андрей, если бы вложился в бананы. Почему бананы? Месяц назад в телеграм-канале Гомельского исполкома писали, что бананы — это товар-маркер: «Цена и доступность заокеанских фруктов четко реагирует как на курс доллара, так и на политические настроения». В феврале 2018 года килограмм бананов стоил 3,46 рубля, а в марте 2022-го — 5,85.

Получается, в 2018 году Андрей мог бы вместо слитка золота купить 526 килограммов бананов на 1820 рублей.

В марте 2022 года 526 килограммов бананов оценивались в 3077 рублей, но это меньше цены слитка по состоянию на 29 марта 2022 года. На 20-граммовый слиток в марте этого года можно было купить 752 килограмма бананов.

Это не значит, что приобретение золота обещает вам гарантированную прибыль.

Покупка золота в принципе вообще ничего вам не гарантирует: почитайте комментарий нашего финансового эксперта ниже. Сегодня, если вы принесете 20-граммовый слиток золота, как у Алексея, в «Беларусбанк», то вам заплатят 3150 рублей, а не 4400, как было у нашего героя. Цена золота непостоянная.

Вообще, Андрей очень вовремя продал слиток. На сайте Нацбанка есть раздел с ценой покупки и продажи драгметаллов в виде мерных слитков. Так вот, 29 марта 2022 года слиток, как у Андрея, у Нацбанка стоил 4170 рублей, на следующий день — уже 3996, через месяц — 3434, а 17 мая — всего 3171.

Эксперт: чтобы дождаться получения прибыли от золота, наберитесь терпения на несколько лет

— По степени надежности золото, на мой взгляд, один из самых надежных инвестиционных инструментов, — говорит финансовый аналитик Михаил Грачев. — Мы видим долларовую инфляцию и в мире, и в Беларуси. Что можно было купить у нас на $100 четыре года назад и сейчас — это большая разница. Единственное, вопрос в надежности хранения слитка: как его сохранить, чтобы не потерять или чтобы его банально не похитили?

Золото, по словам финансового эксперта, не является высокорисковым инвестиционным инструментом (в отличие, например, от акций и криптовалют), потому что не теряет покупательной способности. Тем не менее, покупая золото, вы не должны ждать быстрого получения прибыли.

— Золото в большей степени выступает как инструмент для гарантированного сбережения, а не активного получения доходов. Да, цена на золото меняется, но, в отличие от высокорисковых активов, цена на него менее волатильна, то есть не меняется заметно в течение короткого времени. Заработать на золоте можно, но для этого нужно набраться терпения на несколько лет. Получить прибыль одномоментно или на горизонте в два-три месяца, полгода-год — это маловероятно.

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