Оккупантов заставляют возвращать деньги, полученные за ранения в Украине 2 17.05.2022, 15:31

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Фото: Reuters

СБУ перехватила разговор военного РФ с матерью.

Военнослужащих российской армии заставляют возвращать государству средства, выплаченные за легкие ранения, полученные во время боевых действий в Украине.

Об этом 16 мая сообщила в Facebook Служба безопасности Украины.

В перехваченном сотрудниками СБУ разговоре оккупант рассказывает матери, что у одного из российских военнослужащих забрали 3 млн руб.

"25 марта пацаненка в плечо ранило – ну, легко, осколком просто чуть-чуть. Его увезли в госпиталь. Через пару дней выплатили 3 млн руб. А в апреле, 29 апреля, он вернулся сюда обратно – уже нормальный, заживший. И у него эти 3 млн руб. забрали, аргументируя тем, что ранение легкое", – рассказал россиянин.

Он посоветовал матери передать эту информацию своему знакомому "...бану", который также получил ранение на войне с Украиной и планирует потратить эти деньги.

"Не надо деньги тратить пока. Потому что после войны будут разбираться, поднимать степень ранения. И у кого степень ранения первая или вторая, будут отнимать половину суммы как минимум", – подчеркнул оккупант.

"Получается, что единственное денежное поощрение, оставшееся в армии захватчиков, – выплаты за смерть. Но понадобятся ли они им на том свете?" – отмечают в СБУ.

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