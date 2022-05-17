Живи, «Азов»! Юрий Бутусов

17.05.2022, 15:39

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Бойцы должны знать, что их подвиг будет увековечен украинским народом.

Считаю, что именно сейчас по решению военного руководства в честь признания высоких заслуг перед народом Украины должна быть создана штурмовая бригада "Азов" в составе Вооруженных сил Украины.

Чтобы все те принципы, на которых базируется феноменальная боеспособность "Азова" – националистическая идеология и порядки ОУН, натовская система управления и боевого применения, сержантская школа, курсы подготовки офицеров, высокая мотивация и инициатива бойцов – все это было организовано именно в армии, чтобы приблизить нашу победу. Уверен, добровольцы в такую бригаду придут – нам нужны штурмовые части для наступления и активной обороны. Тем более что в составе ВСУ действуют пять "азовских" батальонов.

Чтобы весь мир видел: мы благодарны "Азову" за этот исторический подвиг, и мы сделаем "Азов" еще больше, еще сильнее, еще мощнее, и враг никогда не сможет уничтожить "Азов", ставший одним из символов украинского боевого духа и победы.

Чтобы, когда будет приказ выполнять сверхтяжелые задачи даже при больших преимуществах врага, бойцы знали, что их подвиг будет увековечен украинским народом.

Чтобы семьи и побратимы погибших и потерявших здоровье знали: народ и государство высоко ценит подвиг героев, мы высоко уважаем то, что они сделали, спасая до конца всех нас.

Чтобы каждый из нас видел: мы не забудем память погибших и потому мы сделаем все, чтобы спасти живых, где бы они ни были и при любой возможности.

Живи, "Азов"!

Юрий Бутусов, "Фейсбук"

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