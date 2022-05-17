На свободу вышел политзаключенный, осужденный за надпись «Стоп Лука» 17.05.2022, 15:52

1,498

Его задержали 17 февраля 2022 года.

На свободу вышел брестский политзаключенный Олег Якунин, сообщают правозащитники ПЦ "Вясна".

Его задержали 17 февраля 2022 года. Как утверждало на суде обвинение, 9 февраля Якунин написал два выражения: "Стоп Лукашенко" и "Стоп Лука". Коммунальщики выставили Якунину жировки за эти надписи — 25,41 рубля и 54,93 рубля соответственно за повреждение имущества.

13 апреля суд Ленинского района Бреста присудил ему три месяца ареста.

Якунин отбывал срок в брестском СИЗО №7, а сегодня вышел на свободу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».