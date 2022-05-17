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На свободу вышел политзаключенный, осужденный за надпись «Стоп Лука»

  • 17.05.2022, 15:52
  • 1,498
На свободу вышел политзаключенный, осужденный за надпись «Стоп Лука»

Его задержали 17 февраля 2022 года.

На свободу вышел брестский политзаключенный Олег Якунин, сообщают правозащитники ПЦ "Вясна".

Его задержали 17 февраля 2022 года. Как утверждало на суде обвинение, 9 февраля Якунин написал два выражения: "Стоп Лукашенко" и "Стоп Лука". Коммунальщики выставили Якунину жировки за эти надписи — 25,41 рубля и 54,93 рубля соответственно за повреждение имущества.

13 апреля суд Ленинского района Бреста присудил ему три месяца ареста.

Якунин отбывал срок в брестском СИЗО №7, а сегодня вышел на свободу.

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