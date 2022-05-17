А в ответ — тишина 1 17.05.2022, 16:41

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Саммит ОДКБ показал, что у Кремля из союзников остался только Лукашенко.

Встреча лидеров стран ОДКБ зафиксировала серьезный провал внешней политики России. По сути, Москва осталась без союзников. Точнее, с единственным союзником - Минском, пишет для «Радыё Свабода» политолог Валерий Карбалевич.

Почти три месяца идет война России против Украины. Событие, вызвавшее международное землетрясение. На нее отреагировали в ООН, различных международных организациях (спортивных и др.). И только ОДКБ - военно-политический союз, созданный РФ, - молчала. Лукашенко горячился, мол, Украина первой напала на Беларусь и Россию, поэтому, по уставу ОДКБ, другие члены организации должны были бы прийти на помощь «жертвам». Он публично призвал союзников собраться и серьезно поговорить. И действительно, долгое молчание ОДКБ становилось слишком громким и заметным.

Возможно, это молчание продолжилось бы еще довольно долго, если бы не подоспел юбилей создания этой организации - 30 лет. Здесь хочешь не хочешь, а праздник обязывал выполнить нужный ритуал, собраться, принять какое-то заявление.

И вдруг оказалось, что что сам формат этого мероприятия вызвал разногласия. Как его назвать? На сайте ОДКБ мероприятие названо «встречей лидеров государств-членов ОДКБ, посвященной юбилею». А торжественная встреча не предусматривает какой-то официальной повестки дня, принятия соответствующих решений. На официальном сайте Лукашенко мероприятие названо «саммитом ОДКБ». А документ, который был принят по итогам встречи, назван заявлением «Совета коллективной безопасности ОДКБ». Итак, вопрос, что это было, так и остался открытым.

Очень показательными были выступления лидеров государств-участников ОДКБ. Путин рассказывал о вероломном Западе, США, «нацистской» Украине. И осторожно отметил «важность самой тесной координации между участниками ОДКБ в сфере внешней политики, согласованных действий в ООН и на других многосторонних площадках».

А Лукашенко, вслед за Путиным, мало того что стремился убедить глав ОДКБ, что организация должна противостоять НАТО, превратиться в антизапад, так еще и перешел прямо к упрекам в адрес союзников:

«Однако можно ли сегодня утверждать, что мы в нашей организации вместе и все так же связаны связью солидарности и поддержки? Как показывают последние события, с нашей точки зрения (может, я ошибаюсь), кажется, нет... На фоне жесточайшего, оголтелого санкционного прессинга со стороны консолидированного Запада постулаты единства и солидарности срабатывают далеко не всегда. Это видно, к сожалению, по голосованию в международных организациях. С молчаливого согласия наших партнеров Беларусь и Россия вопреки всем законам международной жизни по прихоти Запада шельмуются и исключаются из международных организаций».

И что же ответили лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении? С точки зрения пожеланий Путина и Лукашенко - ничего. А в ответ - тишина. Они не заметили вероломного НАТО, «нацистской» Украины, говорили о своем. О потенциальной угрозе со стороны Афганистана. Лидер Армении Пашинян, как всегда, вспомнил свой конфликт с Азербайджаном. И в итоговом заявлении ничего не говорится даже о политической поддержке России и Беларуси в противостоянии Украине и Западу.

И это молчание очень красноречивое. Кажется, это серьезный провал внешней политики России. По сути, она осталась без союзников. Точнее, с единым союзником.

И после войны России с Грузией в 2008 году, и после захвата Российской Федерацией Крыма и Донбасса в 2014-м позиция ОДКБ была хоть и осторожна, однако довольно заметно пророссийская. Сейчас ситуация другая. Члены ОДКБ не последовали за Беларусью. И поэтому есть ряд причин.

Прежде всего, Путин перед нападением на Украину заявил, что не признает результатов распада СССР, тех границ, которые были зафиксированы в 1991 году. И провозглашает свое историческое, моральное, а значит, и политическое право на пересмотр того, что он неоднократно называл «геополитической катастрофой». Президент России считает, что пришло время восстановить справедливость, вернуть русские земли на историческую родину. Поэтому руководители других постсоветских государств боятся повторить судьбу Украины.

Кроме того, беспрецедентно решительные и жесткие западные санкции против России имели два последствия. С одной стороны, постсоветские страны не хотят ссориться с Западом, который продемонстрировал силу. Никому не хочется попасть под санкции.

А с другой стороны, санкции сильно ослабляют Россию. Она не может быть полноценным покровителем, спонсором и гарантом безопасности для стран ОДКБ. Его членам нужно искать другие варианты.

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