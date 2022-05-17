Белорусы в Грузии провели благотворительный полумарафон в поддержку Украины 17.05.2022, 16:53

Победителем в самой большой дистанции стал бегун из Москвы.

В грузинском городе Батуми 200 участников из 10 стран пробежали благотворительный марафон в поддержку Украины, пишет tribuna.com. Организаторами состязания стали белорусская и украинская диаспоры, представители партии «Лело» и «Единое национальное движение», мэрия Батуми, а также волонтеры из разных городов Беларуси.

Победителем в самой большой дистанции стал Артем Шескин из Москвы:

- Я не хотел оставаться в стороне, здесь такое мероприятие. Было приятно почувствовать, что здесь нас много. Что мы все единомышленники. Хорошая атмосфера. Ну и понятно, поддержать, собрать средства. Все это важно. Понравилось. Все хорошо организовано. Бежать было тяжело, жарко, ветер. Но я доволен.

О целях своего участия в этом спортивном мероприятии говорят белорусские участники:

- Деньги, которые собираются на этом забеге, все идут украинцам, которые пострадали от войны и сейчас живут в Батуми. Большое спасибо организаторам за это мероприятие. Было очень приятно пробежать с такими свободными людьми, вдохновиться, ну и спорт-это жизнь, двигайтесь.

- Участие даже самое небольшое - привлечении мировой общественности. Возможно здесь все не имеет широкой огласки, но все равно гребем – кто веслом, что чайной ложечкой. Поэтому делаем все, что можем. И если что-то можем сделать сейчас-то это надо делать.

- Чтобы увидеть друг друга, чтобы посмотреть воочию друг на друга. Еще раз услышать объединение, солидарность – со всеми, кто против насилия, против войны, против диктатуры.

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