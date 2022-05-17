СБУ обезвредила агентурную сеть РФ 17.05.2022, 17:02

Она должна была обеспечить проникновение ДРГ в Николаев.

Служба безопасности Украины обезвредила разветвленную агентурную сеть России, в планах которой было обеспечить проникновение в Николаев вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал о деталях этой многоэтапной спецоперации. По его словам, члены разоблаченной сети не только занимались подготовкой проникновения вражеских ВРГ в Николаев, но и собирали разведданные.

Сотрудники СБУ установили, что агентурная группа была сформирована резидентом под кураторством российского генерала. В ее сеть входило 5 местных жителей. В частности, среди них были и бывшие украинские военнослужащие. Женщин привлекли для дополнительной конспирации, ведь они якобы не должны вызывать подозрения.

По указаниям своего куратора агенты собирали информацию относительно общественно-политической ситуации в регионе, последствий вражеских ракетных ударов по Николаеву и позиций украинских подразделений. Эти секретные данные они выпытывали у действующих военнослужащих под видом дружеской беседы.

После выполнения заданий некоторых агентов сети должны были эвакуировать во временно оккупированный Крым, а другим – обещали руководящие должности в случае оккупации Николаевщины.

Активные участники вражеской группы были задержаны в Николаеве. Совершили и обыски мест, где они проживали. Там обнаружили средства связи, флеш-накопители с доказательствами подрывной деятельности и выделенные на обеспечение деятельности ДРГ оккупантов деньги.

Задержанным уже сообщили о подозрении в совершении преступлений по статье 111 УК Украины. Речь идет о государственной измене.

Сейчас им избирают меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, СБУ предпринимает неотложные меры для установления местопребывания, задержания и привлечения к ответственности и других лиц, причастных к деятельности российской агентурной группы.

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