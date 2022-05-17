Что будет, если умолчать о сломанном счетчике воды или не сдать прибор на поверку в срок 1 17.05.2022, 17:09

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Замена приборов учета осуществляется бесплатно.

Ежемесячно в кол-центр «Водосбыта» «Минскводоканала» поступает от 8 до 10 тыс. заявок на плановую замену приборов учета водопотребления. Почему крайне важно делать это своевременно, как записаться на поверку, чем чреват пропуск межповерочного периода, рассказала во время прямой телефонной линии в контакт-центре Мингорисполкома начальник кол-центра «Водосбыта» Татьяна Кузнецова, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Как правило, межповерочный период составляет 5 лет, разумеется, вспомнить, когда приходили специалисты в прошлый раз и пора ли приглашать их снова, довольно сложно. Следует обратить внимание, что срок поверки указывается в договоре на водоснабжение и в паспорте самого водомера. Также увидеть срок поверки можно на поверочной пломбе приборов учета, на которых указывается месяц и год установки. Кроме того, о том, что срок очередной поверки подходит, «Минскводоканал» напоминает при помощи автообзвона потребителей.

– Когда подходит срок замены приборов учета воды, следует позвонить в наш кол-центр по короткому номеру 119 или по городскому 289-42-98 и договориться о подходящей дате и времени визита специалистов. Замена приборов учета осуществляется бесплатно, – уточнила Т. Кузнецова.

Увы, не все относятся к вопросу поверки добросовестно. За что потом платят. Собеседница подчеркнула: счетчики воды, не прошедшие своевременно поверку, ремонт, или замену, снимаются с учета. А начислять платежи за водоснабжение и водоотведение в таких квартирах начинают по нормативам потребления, которые составляют 12 м3 горячей и холодной воды суммарно в месяц на каждого зарегистрированного в жилом помещении. Напомним, актуальный тариф на услугу «холодное водоснабжение» составляет 1,0922 руб./м3, на водоотведение – 0,6867 руб./м3. То есть за каждого зарегистрированного жильца в этом случае придется платить более 13 рублей за воду и свыше 8 рублей за канализацию.

– Горожанам также всегда стоит обращать внимание на корректность работы приборов учета водопотребления. Если человек обнаружит, что счетчик не считает, нужно обратиться в наш кол-центр для согласования замены прибора. В этом случае расчет платы за услуги водоснабжения и водоотведения по нормативам будет произведен только за расчетный период. То есть, например, если житель обратился с такой проблемой в мае, то по нормам потребления ему пересчитают только за период с 1 мая и до момента установки исправного счетчика. Если же неисправность выявят наши контролеры, перерасчет выполнят за период с последней сверки показаний приборов учета, но не более чем за 3 года. За такой срок насчитается довольно крупная сумма, которую гражданину придется оплатить, – объяснила Т. Кузнецова.

Она также подчеркнула, что ежемесячно в Минске снимают с коммерческого учета до 300 адресов. Это как раз те случаи, когда горожане не записались на поверку в срок.

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