Группа археологов обнаружила гробницу древнеегипетского сановника 17.05.2022, 17:45

У него был доступ к тайным документам.

Могила сановника находится рядом со Ступенчатой пирамидой, первой пирамидой, построенной древними египтянами.

Группа археологов в Египте обнаружила 4300-летнюю гробницу человека по имени Мехтеджу. Он был чиновником и, согласно иероглифам на его саркофаге, он имел доступ к «секретным» королевским документам, говорится в сообщении. Гробница Мехтеджу была найдена рядом со ступенчатой пирамидой Джосера, построенной около 4700 лет назад в Саккаре.

Не случайно могила Мехтеджу находится рядом со Ступенчатой пирамидой, первой пирамидой, построенной древними египтянами.

Мехтеджу жил когда-то во время правления первых трех фараонов шестой династии: Тети (правление ок. 2323 г. до н.э. — 2291 г. до н.э.), Усеркаре (правление ок. 2291 г. до н.э. — 2289 г. до н.э.) и Пепи I (правление ок. 2289 г. до н.э. — 2255 г. до н.э.). Мехтеджу служил одному или нескольким из этих фараонов. Согласно заявлению, его другие титулы включали «инспектор королевского имущества», а также он был священником погребального культа фараона Тети.

По словам археологов, высокий социальный статус Мехтеджу означал, что он мог нанять опытных мастеров для строительства гробницы. Однако часть камня оказалась хрупкой и разрушена эрозией. Несколько реставраторов присоединились к проекту прямо во время раскопок.

Команда планирует возобновить раскопки в сентябре и надеется обнаружить к этому времени погребальную камеру гробницы. В ней может находиться мумия Мехтеджу.

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