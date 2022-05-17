Россия объявила о выходе из Совета государств Балтийского моря 7 17.05.2022, 18:09

3,134

Упомянули и Беларусь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил министрам стран — членов Совета государств Балтийского моря послание с уведомлением о выходе из организации, сообщила пресс-служба российского МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о «деградации» ситуации в Совете и его превращении в «инструмент антироссийской политики». Там посетовали на то, что «государства НАТО и Евросоюза отказались от равноправного диалога и принципов, на которых создавалась эта региональная структура на Балтике».

По мнению российского МИД, в СГБМ принимаются «незаконные и дискриминационные решения» в отношении России, отстраненной от работы и проектов организации. Упомянута в заявлении и Беларусь, чье участие в качестве наблюдателя в Совете приостановлено в начале марта.

В российском внешнеполитическом ведомстве объявили дальнейшее пребывание в СГБМ «нецелесообразным» и «контрпродуктивным» и добавили, что «Россия не будет участвовать в превращении организации в очередную площадку для подрывной деятельности и западного самолюбования».

При этом там заявили, что прекращение членства в СГБМ не повлияет на присутствие России в регионе.

— Попытки вытеснить нашу страну с Балтики обречены на провал, — резюмировали в министерстве.

Совет государств Балтийского моря — международная межправительственная организация с административным центром в Швеции. В состав Совета входят 10 стран региона Балтийского моря: Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша и Швеция.

Членство России в СГБМ было приостановлено 3 мая 2022 года из-за вторжения в Украину. Тогда же и по той же причине был приостановлен статус наблюдателя для Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».