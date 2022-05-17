Зась: Консолидированной позиции у членов ОДКБ по войне РФ в Украине нет 3 17.05.2022, 18:16

2,462

Станислав Зась

Cилы ОДКБ не хотят участвовать в войне РФ против Украины.

У стран — членов ОДКБ нет общей позиции по поводу проводимой Россией в Украине «спецоперации». Об этом российским пропагандистам рассказал генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.

Зась признал, что «консолидированной позиции» у членов организации нет.

— Ни для кого не секрет, что у стран — членов ОДКБ есть свои взаимоотношения и с Украиной, равно как и с другими странами, и свое отношение к происходящим событиям. И такой консолидированной позиции пока нет.

Глава организации добавил, что «для того чтобы была какая-то форма участия ОДКБ в этих событиях, нужно обращение соответствующее заинтересованного государства или двух государств — с этого все начинается по любой ситуации».

Напомним, 16 мая в Москве прошел очный саммит ОДКБ. Помимо Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина, на нем присутствуют премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон.

Вопрос об участии коллективных сил ОДКБ в войне против Украины на саммите не обсуждался.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».