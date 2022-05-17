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Елизавета ІІ в желто-синем наряде открыла новую линию лондонского вокзала

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  • 17.05.2022, 18:18
  • 2,366
Елизавета ІІ в желто-синем наряде открыла новую линию лондонского вокзала

Фотофакт.

Королева Великобритании Елизавета II лично появилась на открытие новой линии Элизабет на вокзале Паддингтон в Лондоне. Для выхода в свет Ее Величество выбрала наряд в сине-желтых цветах. Соответствующие фото появились на странице королевской семьи в Instagram.

Монарха запечатлели во вторник, 17 мая, у мемориальной доски в честь официального открытия новой линии железнодорожного сообщения.

Для выхода на публику монарх надела желтое пальто и такого же цвета шляпу с голубым декором в виде цветка.

Пользователи посчитали этот наряд знаком внимания и поддержки Украине.

"Королева Елизавета II открыла ж/д линию имени себя на вокзале Паддингтон в Лондоне. Зацените цветовую гамму наряда", - пишут украинские пользователи.

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