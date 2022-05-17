У Геннадия Федынича в СИЗО ухудшилось состояние здоровья 17.05.2022, 18:21

Геннадий Федынич

Из-за стресса уровень сахара в крови почти не сбивается инсулином.

Лидера независимого профсоюза РЭП (радиоэлектронной промышленности) Геннадия Федынича, как и других его коллег, держат в СИЗО на Володарского, хотя изначально содержали в СИЗО КГБ.

В СИЗО на Володарского переведен и лидер Оршанского независимого профсоюза РЭП Василий Береснев. Точной информации о том, что инкриминируют профсоюзным активистам, нет. По предварительной неофициальной информации, их обвиняют в участии в экстремистском формировании (ст. 361.1 Уголовного кодекса), пишет «Народная воля».

Коллеги арестованных профсоюзных активистов рассказали, что у Геннадия Федынича в СИЗО обострились проблемы со здоровьем: из-за стресса уровень сахара в крови почти не сбивается инсулином.

Также задержанным не отдавали писем и передач. Бересневу даже не передали очки.

КГБ признал профсоюз РЭП экстремистским формированием еще 7 апреля. Однако обыск и арест состоялись 19 апреля — одновременно в нескольких независимых профсоюзах, были задержаны 15 человек. Интересно, что в отличие от других, офис профсоюза РЭП не опечатан. Правда, конверты с письмами от «Белэнерго», воткнутые в дверь, свидетельствуют о том, что сотрудники в него не заходят либо заходят редко.

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