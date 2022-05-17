Американские ученые впервые вырастили растения в лунном грунте 17.05.2022, 18:37

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Видеофакт.

Ученым из Университета Флориды удалось вырастить на Земле растения в лунном грунте. Это открывает возможность к созданию лунных садов, которые могли бы поддерживать человеческую колонию на Луне, передает «Новое время».

Лунный грунт доставили на Землю более 50 лет назад в ходе космических миссий Аполлон. Для исследования ученые взяли образцы реголита, доставленные на Землю миссиями Аполлон-11, 12 и 17 между 1969 и 1972 годами.

«Удивительно? Возможно. Невероятно? Определенно. Земная жизнь потенциально может жить на Луне, и для астронавтов, которые туда отправятся, растения могут обеспечить их жизнь способами, о которых мы до сих пор могли только мечтать», — заявил старший автор исследования Роберт Ферл в интервью VICE. Полностью исследование можно прочитать в научном журнале Communications Biology.

Первым растением, которое проросло на лунной почве, стала резуховидка Таля — родственник брокколи и цветной капусты. Это растение можно употреблять в пищу можно, однако часто оно является добавкой к основному блюду.

На каждое растение ученые выделили всего один грамм лунного реголита, добавив в него воду, а затем — семена и питательный раствор. Уже через два дня они начали прорастать, а спустя шесть суток биологи начали замечать различия между ростками, посаженными в различных почвах.

Наименее плодородным оказался грунт, собранный в ходе миссии Аполлон-11, в ходе которой астронавты собрали образцы лунной почвы в районе Моря Спокойствия.

В ходе исследования выяснилось, что хуже всего для растений подошла почва, которая подверглась обильному космическому излучению и солнечному ветру. Тем не менее, даже самые здоровые растения будут расти не так быстро, как на Земле и окажутся низкорослыми. Тем не менее, их все равно можно будет употреблять в пищу.

«Этот эксперимент важен для долгосрочных целей НАСА по исследованию деятельности человека [в космосе], поскольку нам нужно будет использовать ресурсы на Луне и Марсе для создания источников пищи для будущих астронавтов», — заявил глава американского аэрокосмического ведомства Билл Нельсон. Кроме того, исследование полезно и для ведения сельского хозяйства на Земле, поскольку оно показало, как растения могут преодолевать стрессовые условиях в районах с дефицитом питания.

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