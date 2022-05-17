В Беларуси поднимут цены на детское питание 1 17.05.2022, 18:45

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Цены разрешили поднять не выше 15%.

В Беларуси в ближайшее время подорожает детское питание. Специальная комиссия при правительстве разрешила торговле поднять цены на этот товар, сообщает МАРТ.

«С 14 мая субъекты торговли могут увеличить цены на детское питание соразмерно ценам, повышенным производителями (импортерами) по ранее действовавшим протоколам, с соблюдением применяемой торговой надбавки в размере не выше 15%», — уточняют в МАРТ.

Напомним, повышать цены на некоторые товары в Беларуси можно с разрешения комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине.

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